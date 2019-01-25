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朱克伯格親手宰羊款客

2019-01-25 列印
　　社交媒體Twitter的行政總裁多爾西（Jack Dorsey）接受《滾石雜誌》訪問時大爆內幕，指facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格有一次款待他吃晚飯時，親手用電槍和利刀宰了一頭羊，隨後拿給屠夫切割；但最後焗得不夠熟，上碟時是冷冰冰的。

　　多爾西指事件發生在二○一一年。朱克伯格向其發出挑戰，說只會吃自己親手宰殺的動物的肉，這樣才可以知道他所吃的食物的來源。

　　多爾西稱：「他說要請我食羊，並親手宰羊。他首先用電槍，之後用刀。羊被殺後，送去給屠夫。」等了大約半小時，他們埋枱開飯，但上碟的羊是冰凍的，結果多爾西只吃了沙律。

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