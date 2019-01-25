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英KFC推肉味蠟燭 限售230支

2019-01-25 列印
　　繼紐西蘭肯德基（KFC）數年前推出炸雞味香薰蠟燭後，英國的KFC亦推出了全新的「Gravy」肉味香薰蠟燭，讓你即使吃不到也可以聞得到。

　　英國KFC在社交網站發佈一條全新影片，介紹這款新推出的香味蠟燭，讓人在家亦可隨時聞到濃濃的肉汁味。肯德基發言人說：「你不是在做夢。你現在真的可以用這限量版蠟燭為家人帶來令人難以置信的肯德基肉汁香氣………它是一種令人驚訝的氣味。」

　　看到影片的網民反應兩極，有KFC粉絲就說：「太好了！等了很久」、「太有創意了！」不過亦有網民拒絕接受成屋肉味。但這蠟燭並非你想要就能擁有，它限量發售僅二百三十支。

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