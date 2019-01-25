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聖班納犬雪地流浪17天特朗普官方照疑修圖 變得更瘦更健康

2019-01-25 列印
　　美國白宮周三在社交網站發佈總統特朗普的官方照片，被發現改圖，令相中的特朗普看起來更瘦及更健康。

　　特朗普上任後，經常誇口說自己十分健康和狀態十足。不過，網站Gizmodo周三發現白宮在社交網站Instagram、facebook上發佈的特朗普官方照片，有修改的痕跡，令相中特朗普看起來更加精神和更瘦。

　　在其中一幅照片中，穿著西裝和結領帶的特朗普向前望，舉起右手，伸出食指指向前方。白宮本來在Flickr網站發佈原圖，其後再在Instagram及facebook發佈。但Gizmodo網站把那些照片作出比對後，發現後兩幅曾做過手腳改圖。

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