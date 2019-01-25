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聖班納犬雪地流浪17天

2019-01-25 列印
　　美國明尼蘇達州一隻聖班納犬離家出走，在攝氏冰點的嚴寒天氣下流浪了十七天才被尋回，但仍奇蹟地生存。

　　當地救援隊伍的女發言人戴維斯說，這隻十歲大的狗女「老娘」（Old Lady）於本月四日離開寄養家庭，在戶外混了超過兩周。更表示不知道牠如何在嚴寒天氣下，生存得這麼久。

　　在那兩個多星期，搜救部門的人員四出搜尋，並向居民派發單張，呼籲公眾協助尋找「老娘」，但一直不見牠的蹤影。直至本周一，一名老翁和他的孫兒在一個樹林內，發現牠的下落，通知當局派人把牠接走。

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