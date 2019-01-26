加國大使論孟晚舟案認失言

加拿大駐華大使麥家廉日前舉行記者會，高調評論華為副董事長孟晚舟被捕事件，指孟晚舟有強力理據，反對加拿大當局把她引渡到美國。他周四發聲明承認自己失言。有反對黨成員要求總理杜魯多把麥家廉革職，但杜魯多表明不會這樣做。麥家廉周四發聲明承認自己失言，稱有關言論不能反映他在這項議題上的立場。他又表示，作為加拿大駐中國大使，自己在任何有關爭論的評估或引渡的任何決定，沒有扮演任何角色。



麥家廉的言論令許多人感到詫異，揣測杜魯多政府是否有意向中國示好，緩和兩國緊張氣氛。反對黨保守黨議員希爾批評麥家廉把這宗案件政治化，要求杜魯多把他革職。



杜魯多周四被記者追問會否罷免麥家廉，他笑著說，這樣做對拯救兩名在中國境內被拘捕及扣留的加拿大人毫無幫助。杜魯多說指，即使是換人，也無助那些加拿大人早一日獲得釋放。



