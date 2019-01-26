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郵輪「狂歡」刺激水上飛馳 360度海景過山車

2019-01-26 列印
　　過山車在各大主題公園中一直是最受歡迎的機動遊戲之一，如今這款驚險刺激的娛樂將進軍郵輪，令乘客在海上也可以一嘗過山車的刺激。

　　嘉年華（Carnival）的一艘新郵輪上，將設全球首個海上過山車項目。新郵輪名為「狂歡節號」（Mardis Gras），排水量達十八萬噸，將於明年八月下水，其母港位於美國佛羅里達州。

　　「狂歡節號」上的過山車BOLT，全長八百呎，可旋轉、轉彎和俯衝，時速達六十五公里。由於過山車軌道高出在海平面一百八十呎，乘客可以獲得三百六十度的全景視野。而過山車車廂類似雙人電單車，乘客出發後將加速到賽車的速度，但是乘客可以控制車速，以便在最高點欣賞郵輪和海景。　至於乘坐的人士，則必須達到四十三吋的高度。

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