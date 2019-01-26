郵輪「狂歡」刺激水上飛馳 360度海景過山車

政府去年公佈《財政預算案》之後讓步，決定每人派四千元，搞了大半年，終於落實。不過，接受申請過程有點「蝦碌」，例如二百多萬人受惠，初時只印了一百萬份申請表，供不應求；又例如要求地址證明，要付足郵資等等，搞出各種可能會被取消資格的恐慌。政府之後急急補鑊，加印申請表和聲言會寬鬆處理。 坊間接着出現罵政府和財爺陳茂波無能的聲音，愈罵愈兇，甚至說「唔派好過派」。至此，我覺得已經鬧過了火，有錢派，當然好過沒有得派啦。 先回補一下大家的記憶，在去年二月《財政預算案》公佈之前，政府內部已爭拗應否派錢。支持派錢的一方，認為政府有巨額財政盈餘，一些「N無」人士，例如家庭主婦和未有工作的年輕人，...

2019-01-26