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菲臘親王發信 向交通意外傷者致歉

2019-01-28 列印
　　英國現年九十七歲的菲臘親王（Prince Philip）本月十七日在桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）入口附近駕駛一輛越野車時，自稱當時因陽光刺眼未能看清路面，導致座駕與迎面車輛相撞。

  他當時戴着墨鏡，但沒佩戴安全帶。他兩日後收到來自警方，對於他沒有扣上安全帶的警告。

　　他對在意外中受傷的女子費爾韋瑟（Emma Fairweather）表示非常抱歉，並祝她早日康復。他在信中表示：「我對這次受傷深感抱歉（deeply sorry）」。 菲臘親王在信中署名時沒有加上頭銜，信中的下款僅寫下自己的名字「菲臘」，費爾韋瑟則稱讚親王的做法。

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