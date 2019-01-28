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德國多瑙河冬泳嘉年華 近2000人參加創新高

2019-01-28 列印
　　德國南部多瑙河周六舉行一年一度的冬泳嘉年華，有破紀錄的一千九百一十七人參加，非常熱鬧。

　　參加者要在攝氏二點五度的低溫下游四百米，共有來自一百六十二個社區的二百二十二組人參加，部份參賽者由波蘭、法國及捷克遠道而來。這項活動今年已進入第五十屆，被視為歐洲最大規模的冬泳活動。

　　參賽者除穿上泳衣外，亦有人戴上維京帽，有人穿著五顏六色的服飾參加，有人甚至穿浴衣上陣。其中二十名參賽者出現低溫症，要即時拉上水面。有義工在場派發熱湯送暖。

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