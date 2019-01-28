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卡車司機中23億元強力球彩票

2019-01-28 列印
　　美國紐約市布魯克林一名黑人卡車司機叫約翰遜（Dave Johnson），五十六歲來自牙買加，去年十二月二十六日在布魯克林林登大道一家油站購買了彩票。一注獨中二億九千八百萬（約二十三億三千五百萬港元）強力球彩票。他馬上辭工，高呼「我發達了！」。

　　當天他病得很重，當時約翰遜只剩下五美元（約三十九港元），還是決定在上班路上買張當天抽獎的強力球彩票。病重的他當晚沒查看中獎號碼，過了幾天，突然想起去油站查看中獎號碼才發現中獎。

　　他決定一次過領取一億八千萬美元的獎金，除稅後大約是一億一千四百萬美元。雖然約翰遜並不打算搬離紐約，但他準備開始投資，並購買一輛紅色保時捷。

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