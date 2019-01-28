  • 2019年1月28日 星期一
  • 18º
  • 57%
熱門： 流感爆發醫管局豬年健身教練倫敦金

日報新聞 > 國際

巴西鐵礦決堤增至40死

2019-01-28 列印
　　巴西納斯吉拉斯州一個鐵礦上周五發生的堤壩決堤事故，當局證實死亡人數已增至四十人，仍估計有三百人失蹤，幾乎全部都是當時在礦場工作的員工。在獲救的一百七十多名生還者當中，有二十三人因為受傷，需要留院治療。

　　當局派出數十架直升機、一千名士兵和多隻搜索犬搜索失蹤者。期間發現一輛員工的大巴上無人倖存，但由於救援條件有限，暫時無法將遺體運出。部份失蹤者家屬則在附近等消息，對於時間不斷過去，愈發焦慮。總統博爾索納羅乘坐直升機到災區視察，形容事故為悲劇。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd