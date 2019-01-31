美引渡申請三月審理 ﻿孟晚舟出庭改保釋條件﻿

美國正式起訴華為，並向加拿大尋求引渡華為副董事長孟晚舟，引發新一輪外交風波。孟晚舟昨天在溫哥華出庭更改保釋條件的聆訊開審，以及將案件押後到三月六日，等待確認加引渡程序。



美國司法部控告華為盜取商業機密則下月開審。而加拿大總理杜魯多回應指加拿大是法治國家，會依法辦事；而中方對事件表示憤概，要求加方即時放人。



孟晚舟昨天在溫哥華出庭，向法院申請更改保釋條件並獲接納。孟晚舟律師證實美方已向加拿大正式提出引渡要求，各方同意三月六日上午十時重返法庭，聽取加拿大司法部長有關引渡案決定。



今次是孟晚舟自被捕以來，經過連續三天保釋聽證會及保釋後，首度公開現身法庭。她乘坐黑色私家車到法院，由多名保安護送進入法庭。其律師表示，由於作為擔保人的一名地產經紀，其價值一百八十萬加元的住所，估值下跌，未能辦好文件，孟晚舟申請由另一人，以現金填補有關價值，獲法官接納。



杜魯多回應會履行國際義務



美國司法部日前正式起訴華為及孟晚舟，並向加拿大司法部發出引渡孟晚舟的要求。加拿大法院收到美方正式申請後，有三十天時間裁定是否有足夠的證據支持引渡，並由加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）發佈正式命令。美國司法部亦起訴華為兩家附屬公司十項聯邦控罪，指它們涉嫌盜竊美國科技公司T-Mobile機械人「Tappy」的技術，案件將於下月二十八日在西雅圖法院開審。



加拿大總理杜魯多被問到美國正式起訴華為及尋求引渡孟晚舟，會否影響加拿大與華為做生意時，以及如何回應中美兩的要求時，他重申加拿大是法治國家，會繼續履行國際義務同相關條約。而早前，中國駐加大使館對美國引渡孟晚舟表示強烈不滿及堅決反對，指美方抹黑及打壓中國企業，有強烈的政治企圖。



