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日本疑出現輻射外洩

2019-01-31 列印
　　日本懷疑出現輻射外洩。昨午日本原子能研究開發機構指，位於茨城縣東海村製造核燃料的核燃料再生工學研究所在運作過程中，偵測輻射物質的警報器嗚響。

　　位於日本茨城縣東海村的核能研究機構「原子能開發機構」（原子力研究所），昨午懷疑出現輻射外洩。據報，工作人員當時將使用過的鈽燃料取出時，偵測輻射物質的警報器發出嗚響，現場有九個工作人員，未知是否受到輻射污染。

　　茨城縣政府表示，目前研究所周邊的偵測輻射站數值未出現變化。

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