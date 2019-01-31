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委最高法院頒令 禁瓜伊多出境

2019-01-31 列印
　　委內瑞拉「雙總統」亂局持續，總統馬杜羅的政府向自封為臨時總統的反對派領袖兼國會議長瓜伊多作出反擊，最高法院周二頒令向瓜伊多實施旅遊限制，禁止他離境，並凍結其銀行戶口。

　　委內瑞拉最高法院首席法官莫雷諾指，瓜伊多被禁止離國，直至他被指損害共和國和平的案件完成初步調查為止，最高法院又接納委內瑞拉司法部長薩阿卜的要求，調查瓜伊多涉嫌協助外國干預委內瑞拉內政。這項決定顯然是對美國早一天宣佈制裁委內瑞拉PDVSA石油公司及凍結其資產，作出報復。美國政府較早時已發出警告，聲稱如果馬杜羅禁瓜伊多離境並凍結銀行戶口，要承擔「嚴重後果」，但馬杜羅置若罔聞。



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