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婦人「轉Look」迎新年 搭巴士撞晒大媽髮型

2019-02-01 列印
　　下星期就是農曆新年，不少人都會剪髮「轉Look」迎接新一年。內地一名網民最近陪媽媽去電髮，表示回家時在巴士上找不到母親，原來車上有三名跟媽媽有類似髮型和外套的婦人，光看背影完全未能認出。網民「我和基友的日常」在微博表示，「快過年了，陪媽媽燙完頭，一上車就找不到媽媽」，從相片中可以看到，他坐在巴士上，前方坐着一名身穿桃紅色羽絨外套、有着短捲髮的婦人，接着畫面跳到隔壁座位，又有兩名穿著羽絨外套的短捲髮婦人，從背影來看，三人簡直一模一樣。

　　網民都笑言指婦人形象太相似，「媽媽們都喜歡這種泡麵髮型」、「幸好阻止了我媽電，不然我怕我也找不到媽媽」。

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