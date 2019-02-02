  • 2019年2月2日 星期六
  • 19º
  • 78%
熱門： 包致金姪女金多寶毛姐陀地床褥

日報新聞 > 國際

圍牆撥款難達共識 傳特朗普將頒緊急令

2019-02-02 列印
■特朗普指民主黨眾議院議長佩洛西只是玩政治遊戲。 美聯社
Previous Next

　　美國國會共和與民主兩黨代表展開談判，討論邊境安全撥款，尋求達成共識，避免聯邦政府在本月十五日之後再度局部停擺。由於雙方態度強硬，勢難達成協議，有報道指，總統特朗普接近準備運用緊急權力，以取得五十七億美元款項築牆。

　　特朗普周五在Twitter發文，重申對興建美墨邊境圍牆的要求，又說「牆就是牆」(A WALL is a WALL！)，從今開始叫做「圍牆」，停止玩政治遊戲，又對國土安全委員會的共和黨人說，談判只是「浪費時間」，因為縱使有全部證據，以及大篷車非法移民湧至。

特朗普其後在白宮橢圓形辦公室對記者表示，民主黨眾議院議長佩洛西只是玩政治遊戲。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd