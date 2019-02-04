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工黨郝爾彬 允取代「最後擔保」

2019-02-04 列印
　　英國首相文翠珊在《星期日電訊報》撰文表示，在野工黨黨魁郝爾彬已同意她的看法，認為英國和歐盟去年達成的脫歐協議中有關北愛和愛爾蘭邊界問題的「最後擔保方案」，必須被取代。她承諾會繼續游說歐盟，重新談判及制訂一項新的脫歐協議，為英國爭取更大的利益，強調會重返布魯塞爾，又表示正聆聽各方人士的意見，並確保北愛和愛爾蘭之間沒有硬邊界。

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