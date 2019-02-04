工黨郝爾彬 允取代「最後擔保」

狗年將盡，豬年來了。送狗迎豬之際，回顧狗年，在幾項民生政策上，政府的構思和執行力，均備受批評；豬年來了，一年之始，萬象更新，政府官員須有送舊迎新的決心，掃走狗年在工作上的差池，於豬年發憤圖強，為市民提供更好的服務。 去年《財政預算案》宣佈向合資格市民派發四千元，市民等了近一年，當局派發申請表，混亂一片，不少市民不清楚自己是否合資格申領。派錢原是一件好事，卻招致批評，反映政府事前欠缺解說，部署不夠周詳。派錢時間在豬年之內，當局須從市民角度出發，做好審批申請和派錢的工作，配合詳細的解說，以免好事多磨，又起爭端。 長者綜援年齡資格收緊至六十五歲，原本配合人口政策，但官僚過於理性，...

2019-02-04