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法黃背心示威持續 爭禁用高殺傷力武器

2019-02-04 列印
　　法國「黃背心」示威者周六連續第十二個周末上街抗爭，反對總統馬克龍政府的政策。示威者再度與防暴警察爆發衝突，警察施放催淚彈和水炮驅散群眾。較早時，有人要求法庭頒令禁止執法人員執行任務時使用四十毫米口徑的射擊武器，因為導致多宗有人重傷的事故，但遭高院拒絕。

　　警方估計在巴黎，有大約一萬零五百人參加示威，但有傳媒自行統計，推斷人數約為一萬三千八百人。今次在巴黎發動的遊行名叫「傷者遊行」，要求禁止執法人員使用高殺傷力武器。

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