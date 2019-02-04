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被揭曾拍種族歧視照 民主黨州長拒辭職

2019-02-04 列印
　　美國維珍尼亞州民主黨籍州長諾瑟姆（Ralph Northam）早前被揭三十五年前拍攝涉及種族主義照片。圖片刊登在一九八四年維珍尼亞州大學醫學院年刊，其中一人把臉塗黑扮成黑人，另一人穿上白人至上主義3K黨長袍及笠上白頭套。諾瑟姆上周五曾公開承認自己在照片中出現，並為此道歉。但到周六，他舉行記者會時反口，聲稱仔細地看過那幅照片後，確定照片中兩個人都不是他。過去兩天，愈來愈多政界人士和團體向諾瑟姆施加壓力，要求他辭職，當中包括眾議院議長佩洛西及前副總統拜登等。諾瑟姆則強調，他無意辭職。

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