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美土撥鼠預測春天提早來臨

2019-02-04 列印
　　極地渦漩早前為美國中西部帶來嚴寒天氣，奪去至少二十七人性命。負責預測春天何時來到的土撥鼠菲爾終於帶來好消息，預測酷寒將盡，春天會提早到。

　　當地一年一度的「土撥鼠日」是北美地區一個傳統節日，如果土撥鼠從巢穴裏出來，看見自己的影子，冬天就會持續多六星期，相反，如果土撥鼠看不見自己的影子，就代表春天即將來臨。 周六清晨菲爾鑽出洞穴，沒看見自己的影子，代表春天可能已經不遠。

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