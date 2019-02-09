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代表親他信政黨出戰 烏汶叻公主角逐首相

2019-02-09 列印
　　一向不干涉政治的泰國皇室打破傳統，六十七歲的烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya），獲與流亡的前首相他信關係密切的政黨泰愛國黨提名，在下月二十四日大選中角逐首相，與爭取連任的軍政府首相巴育打對台。如果她順利當選，將成為泰國近九十年來第一位出任首相的皇室成員。

　　烏汶叻公主是已故泰皇蒲密蓬的長女，也是現任泰皇哇集拉隆功的姊姊，她因為嫁給美國人而被蒲密蓬拔除公主頭銜，直到一九九九年離婚後才搬回泰國居住。她今次獲得泰愛國黨提名，角逐首相，其主要競爭對手是現任軍政府首相巴育。

　　周五是泰國國會選舉登記的最後一天，分析家說，烏汶叻公主今次參選為泰國政壇投下一顆震撼彈，令選情變得更加複雜，也會令到本來已經動盪的泰國政局，更加混亂

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