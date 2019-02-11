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法國黃背心示威 參與者被炸斷四指

2019-02-11 列印
■上周六法國全國有逾五萬名黃背心示威者遊行。美聯社
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　　法國黃背心示威踏入第十三周，數以千計示威者繼續在首都巴黎上街，期間再和防暴警察爆發激烈衝突。一名示威者在巴黎國民議會外懷疑被警方投放的閃光彈擊中小腿，伸手撥開閃光彈時，突然發生爆炸，當中四根手指被炸斷。

　　這是繼早前有示威者的眼部嚴重受傷，導致終身殘障後，再有示威者在警方的驅散行動中受重傷。

　　在上周六，法國全國有五萬一千四百名黃背心示威者遊行，其中巴黎有至少四千人參加示威。而警方消息則指巴黎市郊有二萬一千人參加集會。

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