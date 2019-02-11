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批民主黨女新星頭腦簡單 德州市議員公開道歉

2019-02-11 列印
　　美國德州一名市議員在Twitter發文，形容民主黨新星、拉丁裔女眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）是個「頭腦簡單的女人」（bimbo），掀起各界撻伐，他已刪除推文並公開道歉。

　　年僅二十九歲的奧卡西奧-科爾特斯，在去年十一月的國會中期選舉中，爆冷擊敗十屆眾議員考利（Joe Cowley），成為美國史上最年輕的女國會議員，並從此躍升為政壇明日之星，但也因此成為各方箭靶，共和黨人尤其愛拿她的民主社會主義平台開刀。鄧恩的推文說：「最難堪的莫過於像妳這樣頭腦簡單的女人，兩耳之間空空如也。」這篇推文引發強烈爭議，令他受到猛烈抨擊。鄧恩因此出面道歉，隨後更刪除Twitter帳號。



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