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委國陸軍上校變節　 美推動舉行總統選舉

2019-02-11 列印
　　委內瑞拉再有軍官變節，陸軍上校希門尼斯（Ruben Paz Jimenez）宣佈不再效忠總統馬杜羅。陸軍上校希門尼斯，他周六發佈影片說：「我們軍隊九成人都真的很不滿，我們正被利用來為他們鞏固政權。」他呼籲同袍協助將人道物資帶入委內瑞拉。在聯合國，美國向安理會提出一項決議草案，呼籲國際協助委內瑞拉，並要求委內瑞拉舉行總統選舉，但俄羅斯料將投否決票。

　　另一方面，遭美國制裁的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），為了迴避制裁，已通知旗下石油合資企業客戶，將款項存入最近開戶的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank AO）的帳戶。



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