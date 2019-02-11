俄羅斯將北極熊列為瀕臨絕種動物，禁止獵殺北極熊。俄國聯邦環境局也拒絕發佈射殺許可證。官員表示，這些北極熊漸漸不怕巡警和警告訊號，當局或需要採取更激烈的措施。如果其他嚇唬北極熊的方法都不奏效，射殺恐成唯一選擇。
北極熊大舉入侵民居 俄當局不排除射殺
俄羅斯將北極熊列為瀕臨絕種動物，禁止獵殺北極熊。俄國聯邦環境局也拒絕發佈射殺許可證。官員表示，這些北極熊漸漸不怕巡警和警告訊號，當局或需要採取更激烈的措施。如果其他嚇唬北極熊的方法都不奏效，射殺恐成唯一選擇。
大埔至粉嶺列車一度癱瘓 狂徒拆天橋扶手 砸毀東鐵電纜
喪心病狂歹徒，擲扶手桿砸爛東鐵線架空電纜！太和站近九龍坑的跨軌行人天橋一段十七米長扶手桿被人拆下，掟落路軌，扶手桿一處擊中架空電纜，險釀嚴重列車事故，幸好東鐵職員昨晨通車前發現供電異常，工程人員到場調...
2019-02-11
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兩國談判期限或延長 劉鶴周四晤美貿易代表團
中美貿易協議下月一日期限將至，中美本周開始加緊談判，也都相繼透露延長談判時間的可能性。美國副貿易代表格里什今日提前到京，為本周四、五部長級會談做準備工作。 美國貿易代表團將在本周四和周五再度前往中國，展開從十二月一日以來的第三輪貿易談判，由美國貿易代表萊特希澤及財長努欽率領，和中國副總理劉鶴進行高層磋商，重點聚焦於智慧財產權保護，並持續敦促中國進行結構性改革。 為就高級別人員會面做準備，美方的工作團隊今日抵京，依然是由副貿易代表格里什領銜，成員名單與上月七日會談相比，增加了白宮國家經濟委員會副主任威廉斯。 早前有白宮消息稱，若談判進展良好，也不排除延後三月一日的協議期限。據...
2019-02-11
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成第四名投入選戰女性 女參議員沃倫宣佈參選總統
美國民主黨麻省參議員沃倫正式宣佈競逐明年總統選舉，成為繼紐約州參議員陸天娜、夏威夷州眾議員加伯德和加州參議員賀錦麗之後，第四位投入民主黨選戰的女性。 六十九歲的沃倫上周六在波士頓西北部的勞倫斯宣佈正式...
2019-02-11
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半山壹號享開揚景觀
何文田為傳統豪宅地段，加上具備名校網優勢，向來備受家長客歡迎。今次精選區內指標豪宅半山壹號，放盤為四房雙套間隔，面積1604方呎，大廳裝潢亮白，配合落地大窗，空間感十足，外望何文田一帶美景。 位於常盛...
2019-02-09
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年利率最高達1.375厘 滙豐搶閘加存款息吸客
豬年伊始，本地龍頭銀行滙豐率先加息搶存款，所有新客首三個月的儲蓄利率在0.125厘之上，按存款額分級額外增加存息，年利率最高可達1.375厘，屬全城最高。若攞盡優惠，期內維持日均儲蓄總額達100萬元計...
2019-02-11
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戰狼報喜
狼隊各賽事近五場四勝一和，期間表現出色的射手魯爾占美尼斯揚言有信心領軍延續勝軌。加上主場威力有保證，該隊今晚英超可望擊退不擅客戰的紐卡素，主勝無問題。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 各戰線近五仗能夠豪取四勝一和成績，狼隊全靠強勁火力，五戰轟入十五球，場均高達三球。前鋒魯爾占美尼斯期間腳風順暢，貢獻四入球一助攻，還揚言今晚可協助球隊再下一城︰「我很高興最近可以為球隊拿下多場勝仗，同時我們的信心也愈來愈大，相信強勢可以一直維持下去。」這位墨西哥射手上周中足總盃重賽僅上陣十多分鐘，今晚有充足體力繼續搏殺。 占美尼斯叉足電搏殺 紐卡素近三輪英超兩勝一負，不過兩場勝...
2019-02-11
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Surface Pro 6商務版迎新歲
新一年想工作順利，甚至有所突破，怎少得一部高效能又多用途的二合一平板電腦？Microsoft為讓用家可以提升企業效率及發揮潛力，早前推出了商務版Surface Pro 6，除了預載Windows 10...
2019-02-11
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超蓮透露父親可食菜及粥 猷啟轉達賭王說話：我好好，不用擔心
賭王何鴻燊日前突傳出身體轉弱，要轉到深切治療部（ICU）留醫，大批傳媒聞風而至在醫院守候，賭王各房太太及子女連日來都接力到醫院探望，昨日兒子何猷啟探望完父親後，代賭王向記者報平安，轉達賭王說：「我好好...
2019-02-11
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社論——私人草案可促領展「立品」
林鄭月娥競選特首期間，形容香港民生面對三座「大山」，其中一座是領展。自她就任特首以來，未見提出對付這座「大山」的計策，可見問題棘手。昨天新民黨議員葉劉淑儀與工聯會議員麥美娟舉行聯合記者會，公佈計劃提出新私人條例草案，修訂房屋條例及稅務條例，以規管房委會已售予領展的物業商舖的租金增幅，並對領展商場長期空置舖位徵收空置稅。 領展由公營機構分拆出來，上市成為商業機構，提升商場和街市設施，改善環境，為有關物業增加市場價值，導致加租。其後領展進一步追求利潤最大化，把部份商場出售，亦把個別街市外判，收購者或外判商採取短視的「賺到盡」策略，結果導致商店性質變更，物價上升，普羅市民生活百上...
2019-02-11
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伊時論事——香港金盃意義重大
香港賽馬會三冠大賽系列於一九九一至一九九二年度馬季推出，系列賽事包括董事盃、香港金盃及冠軍暨遮打盃。 香港金盃於一九七九年首次舉行，由陳毓麟訓練的賽駒「天文台」在愛爾蘭傳奇騎師魏德禮的出色發揮下捧走錦標。勝出此賽次數最多的練馬師為約翰摩亞，共贏得十二次，僅在過去十年就已曾七度奪標。早前與他傾談時，他就指出香港金盃是本地最具權威的中距離大賽，同時亦是一場可讓曾在香港打吡大賽中交出表現的馬匹展露更進步、更高水準表現的賽事。一些父系具有長力的賽駒亦可借由此賽證明自己中距離的威力。香港金盃於二○一八年全球百大一級賽中排名並列第二十九位，是香港十二場國際一級賽中排名最高的賽事。 不少...
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