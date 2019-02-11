  • 2019年2月11日 星期一
  • 19º
  • 84%
熱門： 何鴻燊華航罷工沙中線利是六合彩

日報新聞 > 國際

北極熊大舉入侵民居 俄當局不排除射殺

2019-02-11 列印
　　俄羅斯位於北冰洋的群島新地島（Novaya Zemlya）近日頻有北極熊闖入民居，令家長嚇壞，不願意讓孩子出門上學。當地政府已宣佈進入緊急狀態，並考慮採取更加激烈的措施應對，不排除射殺。新地島官員表示，當地有數千人口，已出現多宗北極熊攻擊人類、並進入民居和公共建築物的事件。新地島主要居住區白鯨灣當局表示，附近共有五十二隻北極熊，有六至十隻一直在白鯨灣轄區內出沒。官員指當地居民生活備受威脅與干擾，部份民眾不敢離家，家長也不願孩童去上學。

　　俄羅斯將北極熊列為瀕臨絕種動物，禁止獵殺北極熊。俄國聯邦環境局也拒絕發佈射殺許可證。官員表示，這些北極熊漸漸不怕巡警和警告訊號，當局或需要採取更激烈的措施。如果其他嚇唬北極熊的方法都不奏效，射殺恐成唯一選擇。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd