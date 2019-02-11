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美月底登場 橙味雲呢拿可樂

2019-02-11 列印
　　可口可樂公司推出橙味雲呢拿可樂（Orange Vanilla Coke）及橙味雲呢拿無糖可樂（Orange Vanilla Coke Zero Sugar），是超過十年來首度有新口味登場。

　　這兩款新口味可樂將於本月二十五日起在美國發售，味道仿似橙味夾心雪條。澳洲市場去年推出橙味無糖可樂，而加拿大則推出橙味雲呢拿可樂，以測試市場口味，結果反應甚佳。可樂公司因而決定在本月將這款新口味帶到美國市場。

　　可樂公司曾測試其他三款口味，包括山莓、檸檬及薑味，但以橙味雲呢拿可樂最受歡迎。

　　可口可樂品牌總監卡彭特表示，近年雲呢拿及櫻桃味可樂即使在宣傳不足下，銷量仍維持穩定增長，反映客戶喜歡不同口味，因此決定滿足顧客對產品多樣化的訴求。

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