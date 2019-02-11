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希特拉「真跡」畫作 底價太高全流拍

2019-02-11 列印
　　德國紐倫堡市一間拍賣行拍賣據報是二戰納粹德國獨裁者希特拉真跡的五幅畫作，但由於拍賣涉及納粹紀念品，事前已廣受批評；加上拍賣底價被指太高，畫作的真偽亦備受質疑，最終全部畫作均無法賣出。

　　這批畫作由魏德勒拍賣行拍賣，包括風景畫，以及一張有納粹黨徽的藤椅畫，相信是希特拉的藤椅。這些畫作全部有「A.H.」或「A. Hitler」署名，相信是作者在一九○七至一九三六年之間的作品，底價由一萬九千至四萬五千歐羅（約十六萬七千三百多至三十九萬六千二百多港元）不等。

　　拍賣行原本以為這批畫作有價有市，但結果卻是全部乏人問津。事實上，畫作拍賣前引起極大爭議，紐倫堡市長馬利斥責今次拍賣品味差劣。

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