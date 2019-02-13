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防政府再停擺美兩黨達共識

2019-02-13 列印
　　美國執政共和黨及反對黨民主黨的代表就南部邊界安全及撥款興建圍牆的爭拗，談判至周一深夜，終於傳來好消息。

  共和黨參議員謝爾比宣佈，雙方原則上達成協議，避免聯邦政府在本周五限期屆滿後再度停擺。　　

　　擔任參議院撥款委員會主席的謝爾比對記者說：「我們已經原則上達成協議。」雙方同意撥款推行各項加強邊境安全的項目和計劃，而聯邦政府也獲得撥款運作至九月三十日，避免停擺。他沒有公佈詳情，只是說交給手下繼續商討協議的細節。

　　知情人士消息稱，在此次達成的協議中，將撥款十三點七五億美元用於建設邊境五十五英里的鋼欄。

  美國總統特朗普一直要求五十七億美元建牆費。

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