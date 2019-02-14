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特朗普不滿兩黨協議　稱政府不再停擺

2019-02-14 列印
　　美國總統特朗普周二表明，他對執政共和黨及反對黨民主黨就南部邊界安全及圍牆撥款所達成的臨時協議，感到不高興，他仍未決定是否支持該項協議。不過，他指聯邦政府不可能出現另一次停擺，並再度暗示政府準備繞過國會，取得在美、墨邊界興建圍牆的撥款。

　　共和黨及民主黨周一宣佈達成臨時協議，同意撥出十三億七千五百萬美元在邊境興建八十八公里長的鋼欄柵，而聯邦政府也獲得撥款，可以運作至今年九月三十日。共和黨領袖和國會議員都敦促特朗普支持這項協議。該項臨時協議仍有待參、眾兩院全體會議表決及通過，並由特朗普簽署，方可生效。

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