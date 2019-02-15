  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 國際

伊朗革命衞隊遭自殺式炸彈襲擊

2019-02-15 列印
　　一輛載有革命衞隊隊員的巴士周三在伊朗東南部錫斯坦一條公路上行駛時，突然遭受自殺式汽車炸彈襲擊。當局證實最少二十七人死亡，大部份死者是革命衞隊隊員，另有多人受傷。

　　伊朗副總統賈漢吉里事後發出警告，指這宗慘劇會激發伊朗更加堅定地對抗恐怖主義。

　　與恐怖組織「基地」有聯繫的遜尼派極端激進組織「正義軍」（Jaish al Adl）已出面承擔責任。伊朗政府迅速作出反應，指這宗暴力襲擊與美國發起、現時在波蘭首都華沙舉行及針對伊朗的國際性會議有關。

　　賈漢吉里又稱：「今次事件不會挫弱伊朗人民捍衛伊斯蘭革命的決心，也不會打擊國家對抗恐怖主義的不屈不撓的決心。這種決心比過往任何時期更加堅定。」

　　外界揣測當局將準備向「正義軍」及國內其他激進組織採取報復行動。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd