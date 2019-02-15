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墨西哥「避孕套人」派免費避孕套

2019-02-15 列印
　　二月十四日情人節前夕是「國際避孕套日」。在墨西哥首都墨西哥城的地鐵站內，有人穿上特製服裝，打扮成避孕套的模樣，向入閘和出閘的乘客免費派發避孕套，宣傳安全性行為的訊息。

　　愛滋病保健基金會組織（AIDS Healthcare Foundation）趁「國際避孕套日」，免費派發避孕套鼓勵安全性行為。有義工更穿上特製服裝搖身一變， 變成巨型紅色、面帶微笑的「避孕套」，在墨西哥城地鐵站大派安全套。不少乘客見到這個「避孕套人」忍俊不禁，當中有不少女士亦大方地伸手接過避孕套。

　　愛滋病保健基金會組織位於美國洛杉磯，他們稱一共派發了十萬個避孕套，刷新了當地的新紀錄。

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