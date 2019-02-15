  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 國際

火星探測車失聯多月 NASA正式宣佈死亡

2019-02-15 列印
　　美國太空總署周三宣佈，在火星上執行任務的探測器「機遇號」已經壽終正寢，結束長達十四年多的辛勞工作。它為人類探索火星作出了巨大貢獻，當中最大的成就是偵測到火星上曾經有水源。

　　去年五月，火星颳起嚴重沙塵暴，「機遇號」的太陽能板被沙塵遮蓋，一個月後開始與地球失去聯絡。太空總署人員亦曾數百次嘗試聯繫「機遇號」。本周二，科學家和工程人員作出最後努力，利用加州的巨型天線傳出訊息給「機遇號」，嘗試把它喚醒，但仍沒有回音。因此正式宣佈「機遇號」在火星的任務完結。

　　太空總署現時在火星尚有另一艘探測器「好奇號」，於二○一二年登陸，至今仍在進行探索任務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd