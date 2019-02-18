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美國務院女發言人諾伊特　 拒接受提名角逐駐聯國大使

2019-02-18 列印
　　美國總統特朗普物色新的駐聯合國大使遇上挫折。他本來屬意國務院女發言人諾伊特（Heather Nauert）出任這個重要職位，但諾伊特上周六突然宣佈退出，不接受提名。特朗普又要大費周章另覓其他合適人選。諾伊特是以家庭理由退出，但有傳她是因為外界質疑她未夠資格出任該職，而作出這項決定。

　　諾伊特表示：「過去兩個月，我的家人一直備受折磨，因此我把自己的名字剔出考慮名單外，這個決定對我的家庭是最好的。」國務卿蓬佩奧作出回應，表示尊重諾伊特的決定，又稱讚她作為其團隊的高級成員，克盡己職，表現十分出色。國務院表示，特朗普會於短期內，公佈提名出任美國駐聯合國大使的新人選。



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