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2762藍精靈同場 破最多人參與世界紀錄

2019-02-18 列印
　　二千七百六十二人周六打扮成藍精靈，齊集在德國毗鄰瑞士邊界的勞赫林根鎮，成功打破同一時間在同一地點最多藍精靈聚集的世界紀錄。

　　舊紀錄二○○九年由一批威爾斯學生所創，當時有二千五百一十隻藍精靈聚首一堂。三年前，德國人第一次作出挑戰，當時只召集到二千一百四十九隻藍精靈，刷新紀錄失敗，今次第二次嘗試，終於成功締造新紀錄。

　　每一位參加者都要遵守主辦單位的嚴格規定，把皮膚外露處塗上藍色，並穿上全身藍色衣服及戴上藍帽，不符合規定者，不會被計算。

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