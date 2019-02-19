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日本擬邀特朗普 會新天皇展同盟關係

2019-02-19 列印
　　日本共同社引述政府消息人士指，美國總統特朗普將在五月二十六日至二十八日訪日，日本政府將以國賓規格接待。日本皇太子德仁定於五月一日登基為新天皇，報道指特朗普屆時會與新天皇會面以及與首相安倍晉三會談。雙方正就晚宴及活動細節協調。

　　報道指，日本政府正為皇太子仁德五月一日繼位成為新天皇後，邀請特朗普訪日以展示日美同盟關係，預料屆時兩國元首將圍繞北韓無核化、日本人被綁架等問題磋商，以及日美貿易談判。報道又指，特朗普預計六月下旬會出席在大阪召開的二十國集團峰會，形容美國總統短期內二次訪日屬罕見。

　　另外，對於安倍提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，他表示「我沒有說那不是真的」。

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