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白宮：緊急狀態令不通過特朗普可用權力否決

2019-02-19 列印
　　美國總統特朗普上周簽署國家緊急狀態令，企圖繞過國會調撥聯邦政府的資源，在美墨邊界沿線動工興建圍牆，藉以堵截非法入境者。白宮一名高級顧問星期日透露，如果國會表決不通過國家緊急狀態令，特朗普便會運用權力否決國會的議決。

　　特朗普頒佈的國家緊急狀態令除了會掀起一浪接一浪的法律訴訟外，反對黨民主黨議員計劃在國會復會後，動議不支持國家緊急狀態令，預料這項議案有機會在參、眾兩院內通過。執政共和黨數名議員已表明，他們會倒戈反對特朗普。

　　在美國的權衡制度下，如果國會不通過國家緊急狀態令，特朗普可以運用權利否決國會的議決，而照目前的情況看來，國會沒有足夠的票數（最少三分之二）去推翻特朗普的否決。如果特朗普真的這樣做，便是他上任以來首次否決國會的議決，預料到時會引起更大爭議。

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