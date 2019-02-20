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為正式建交鋪路 美朝擬互派聯絡官

2019-02-20 列印
　　美國有線新聞網絡（CNN）周一獨家報道，指雖然朝鮮半島推動無核化的計劃未有重大進展，但美、朝仍希望進一步發展關係，認真考慮互相派駐聯絡官員，為兩國未來正式建立邦交鋪路。

　　CNN引述兩名消息靈通人士說，互派聯絡官員是兩國進一步發展關係的第一步。如果這項計劃能順利展開，美國將會派遣數名聯絡官員前往北韓，由一名通曉韓語的高級外交官為首，準備在北韓開設辦公室。美國國務院和白宮均拒絕對上述報道置評。

　　消息人士指出，今次有關互派聯絡官員的談判，目前仍然很初步，未有定案，但如果雙方能取得共識的話，標誌着美國和北韓的關係向前邁進一大步，也可能有助鼓勵北韓領袖金正恩採取實質步驟，向朝鮮半島實現無核化的目標邁進。

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