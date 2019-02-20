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全美重要城市示威 抗議特朗普緊急狀態令

2019-02-20 列印
　　華盛頓、芝加哥和另外數十個美國城市的活躍份子和群眾周一趁着總統日假期，上街示威，抗議總統特朗普日前簽署國家緊急狀態令，企圖繞過國會調撥聯邦政府資源在美、墨邊界沿線動工興建圍牆，堵截非法入境者。

　　加州檢察長周一正式入稟法院，控告美國總統特朗普上周頒佈國家緊急狀態令，企圖繞過國會調撥聯邦政府資源在美、墨邊界沿線動工興建圍牆，堵截非法入境者。加州檢察長貝塞拉發表聲明，指全美已有十六個州包括加州的檢察長採取法律行動，指控特朗普的做法違反美國憲法。

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