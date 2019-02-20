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疑捲司法部醜聞 杜魯多高級顧問辭職

2019-02-20 列印
　　加拿大總理杜魯多的高級顧問巴茨（Gerald Butts，見圖）周一提出辭職。有消息指巴茨有份在王州迪出任司法部長期間，向她施加壓力，企圖逼使司法部放棄起訴涉嫌行賄的加拿大工程公司SNC-Lavalin。不過，巴茨否認犯過任何錯誤。今次事件進一步打擊杜魯多政府的管治威信。

　　巴茨周一發表聲明稱：「我明確地否認自己或總理辦公室內任何人曾經向王州迪施加壓力。不過，實情是，這種指控的確存在。我們不能、也不應該有一刻轉移視線，忽略總理和他的辦公室為所有加拿大人所做的重要工作。」

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