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搜「世上最好廁紙」 Google彈巴國國旗

2019-02-20 列印
　　美國Google集團的搜尋網站懷疑被人惡搞，當網民在搜尋欄輸入「best toilet paper in the world」（世界上最好的廁紙）時，彈出來的搜尋結果竟然是綠白色的巴基斯坦國旗。

　　外界懷疑今次事件與巴基斯坦與鄰國印度近日交惡有關。有分析家揣測，有人藉著這次疑似惡搞行動，抗議印度管理的克什米爾區上周四發生自殺式炸彈爆炸、導致最少四十名印度士兵死亡。

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