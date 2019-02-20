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取消轉播德甲比賽 伊朗禁女球證穿短褲

2019-02-20 列印
　　伊朗國營電視台取消轉播德國甲組足球聯賽拜仁慕尼黑對奧格斯堡的一場比賽，因負責執法的是一名身穿短褲的女球證。德國傳媒周一引述伊朗傳媒，證實伊朗球迷無緣觀看那場比賽。伊朗有嚴格規例，禁止電視台播出女人露出太多身體部份的畫面。

  據了解，那場比賽的執法女球證是斯坦豪斯。她穿短褲在球場內跑來跑去，對許多伊朗電視觀眾來說，是受不了的。足球一向在伊朗大受歡迎，球迷也十分喜愛觀看歐洲球賽。伊朗也有女子足球隊，但女球員出賽時必須穿着長袖衫、長褲及戴上頭巾。

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