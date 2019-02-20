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改建成文化環境教育中心 墨國關閉馬里亞群島監獄

2019-02-20 列印
　　墨西哥將會關閉惡名昭著的馬里亞群島監獄（Isla Marias Prison）。那是該國最後一個離島監獄，令人聯想到經典電影《巴比龍》（Papillon）內的震慄劇情。八年前，馬里亞群島監獄內有六名囚犯企圖仿效該套電影的情節逃獄，墨西哥政府要出動海軍在太平洋把逃犯擒回。

　　總統洛佩斯周一宣佈，現時被囚在島上的六百五十九名囚犯，其中三分之二會被移送到墨西哥國內其他監獄繼續服刑，其餘二百人會獲得釋放。該座監獄位於墨西哥西岸對開一百一十公里的馬里亞群島上，於一九〇五年建成及啟用。

　　由於位置偏遠，被囚在該處的犯人幾乎與外界隔絕，暗無天日。過去百多年來，不知有多少囚犯在該處慘遭拷打和虐待。

　　馬里亞群島由四個小島組成，只有一個島有人居住。監獄關閉後，將會改建為文化及環境教育中心。

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