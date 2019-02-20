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慶二戰結束擁吻照 男主角辭世享年95歲

2019-02-20 列印
　　紐約時代廣場街上一名水兵擁吻一名陌生女子，慶祝第二次世界大戰結束。那幅照片成為千古傳誦的經典照片，相中的男主角喬治‧門東薩（George Mendonsa）與世長辭，享年九十五歲。門東薩的女兒莎倫證實，父親在羅得島的護老院內不慎跌倒，之後癲癇發作，星期日離世。相中的女主角弗里德曼（Greta Zimmer Friedman）已於二〇一六年去世，享年九十二歲。

　　當年拍攝那幅照片的攝影師艾森施塔特說，一九四五年八月十四日，傳來日本投降的消息。他見到一名水兵在時代廣場街上，隨便抓住一名女子擁吻。水兵攬着女子的腰，女子沒有抗拒，欣然接受那一吻，可以感受到他們的喜悅。

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