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梅根秘訪紐約開產前派對

2019-02-21 列印
　　薩塞克斯公爵夫人梅根日前挺着大肚子飛到美國紐約市會合好友開產前派對，再度破格。

　　三十七歲的梅根是於當地時間上周五秘密飛抵紐約，翌日現身Laduree’s SoHo喝茶。到周二，她被記者拍到進入曼克頓的馬克（The Mark）酒店，又被發現現身另一酒店地下大堂的餐廳。她架上墨鏡，穿上黑色鬆身褸及高跟靴子，由國務院數名保安及皇家保鏢護送下進出各地點。

　　這是她去年五月和哈里王子大婚後，首次返回紐約市。除了休息、購物，並享受美食外，她於當地時間周二參加產前派對，只邀十五位至親好友參加，當中包括網壇天后莎蓮娜威廉絲。

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