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德國或准華為競投建5G網絡

2019-02-21 列印
　　德國網絡情報部門近日調查未有發現華為秘密盜取資訊的證據，政府正考慮允許華為參與建設當地5G網絡。

　　德國下月中將就當地5G頻譜進行招標及拍賣，《華爾街日報》引述德國官員消息指，部份部長級官員半個月前已達成初步共識，傾向容許華為參與建設5G網絡，有關決定仍有待全體內閣和國會通過。而德國政府近期有意收緊電訊安全條例，包括要設備供應商加入承諾不會進行間諜活動的條款。

　　有官員表示，華為設備售價較低是政府的考慮因素之一。有當地政黨和公務員不滿，擔心政府只着眼於短期的經濟利益，而忽略華為帶來的安全風險。

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