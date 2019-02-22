﻿索價逾萬五元 三星搶先推摺疊屏幕手機

南韓三星公司周三在美國三藩市舉行發佈會，推出Galaxy Fold屏幕可摺疊手機，經摺疊後屏幕約有四點六吋，打開即有七點三吋，有如平板電腦。這款新手機將於四月二十六日上市，售價一千九百八十美元（約一萬五千五百港元）起。另外，三星首款5G手機也一同亮相。



三星表示，這款折疊手機可以同時打開三個手機應用程式，機身旁亦設有指模感應器。三星行動通訊事業部總裁高東真表示，這款裝置對「那些認為手機可辦到功能都已具備的懷疑論者提供解答。我們現在證明他們錯了。」三星更指公司開發的新製程，讓這款折疊機屏幕經得起數十萬次開闔。



另外，適逢Galaxy十周年，三星又發表四款S10系列手機，主打infinity O全屏幕和全球首款超聲波屏幕指紋辨識的手機，三月八日起陸續開賣。S10也推出5G版本，搶先在韓美歐澳等地區推出。