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﻿伴侶人工受孕 塞女同志總理喜獲麟兒

2019-02-22 列印
　　塞爾維亞女同志總理布爾納比奇（Ana Brnabic）的伴侶久爾吉奇（Milica Djurdjic），周三產下一名男嬰，母子平安。兩人是在首都貝爾格勒的一間同志酒吧相識，本身為醫生的久爾吉奇是透過人工受孕。

　　據當地傳媒披露，寶寶取名為伊戈爾（Igor）。布爾納比奇的新聞辦公室發表聲明說：「布爾納比奇是伴侶在任內分娩的總理之一，也是全球第一位迎來寶寶的同志總理。」

　　該辦公室將此事標誌為一大「歷史性事件」，但民風保守的塞爾維亞並未承認同性婚或伴侶關係合法。四十三歲的布爾納比奇二○一七年六月上台執政，成為全球少數公開出櫃的政府領導人之一。
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