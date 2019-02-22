﻿戰鬥民族女 高樓塔尖跳鋼管舞

近日，一段驚險的影片在網上瘋傳。片中一名俄羅斯女鋼管舞表演者在摩天大樓樓頂的天線上大跳鋼管舞，嚇倒不少網民。



今年二十七的歲瑪琳娜·科爾珍涅夫斯卡婭是一名鋼管舞表演者。在俄羅斯冬天的低溫下，她表演當天只穿上了長筒襪和運動衫。她爬上了莫斯科南部沃羅涅日的一幢十六層高的大樓頂部，在沒有採取任何防護措施下於樓頂的一根天線上跳起了鋼管舞，完成了一系列的高難度動作，同伴還用無人機拍下了她在空中的驚魂舞姿。



很多網民看完瑪琳娜的表演都表示「嚇死人」，也有網友調侃說，難怪那天的訊號接收不好，原來是有人在「搗亂」。