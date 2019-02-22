  • 2019年2月22日 星期五
  • 19º
  • 91%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 國際

孟加拉大廈火警 釀逾136人死傷

2019-02-22 列印
　　孟加拉首都達卡舊城區一幢四層高商住樓宇發生大火，火勢迅速蔓延至旁邊四幢樓宇，造成至少八十一人死亡，五十五人受傷，不少人情況危殆。

　　事發於周三晚十時四十分左右，現場是舊城區的喬克巴扎爾，附近街道十分狹窄，加上交通擠塞，導致居民難以逃生，當局派出逾二百名消防員到場撲救。由於起火的五幢樓宇地下同時用作化學品倉庫，以致火勢一發不可收拾。電視畫面顯示，其中一幢樓宇的主要閘門上鎖，導致多名居民被困，未能逃生，以致死傷嚴重，預料死傷人數會陸續上升。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd