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英15部長或倒戈 阻如期脫歐

2019-02-22 列印
　　英國首相文翠珊周三晚抵達布魯塞爾尋求脫歐出路，會晤歐盟委員會主席容克。另外，有傳一旦英國與歐盟達成脫歐協議，或有多達十五名政府部長甘冒被撤的風險，在國會倒戈投反對票，以阻止英國如期脫歐。

　　文翠珊與容克再次會面，尋求對脫歐協議的「最後擔保方案」內容作出有法律約束力的修改。

　　另外，彭博社周三引述知情人士報道，假如英國未能就脫歐問題與歐盟達成協議，或有多達十五名政府部長甘冒被撤的風險，倒戈投反對票，以阻止英國如期脫歐。

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