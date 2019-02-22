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美白人至上中尉 私藏軍火欲殺政要

2019-02-22 列印
　　美國海岸防衞隊一名信奉白人至上主義的中尉日前被捕，他非法藏有大量軍火和毒品。當局查出他打算殺死的民主黨政要和知名新聞界人物名單，當中包括眾議院議長佩洛西，認為已粉碎了一次襲擊陰謀。

　　根據周三公開的法庭文件，被捕的中尉是四十九歲的哈森（Christopher Paul Hasson）。他是在上周五落網，當局在他於馬里蘭州銀泉的狹窄地下室寓所內搜出火力強大的武器，包括搜出十五支各型長短槍械和超過一千發彈藥。

　　哈森列出一份殺人名單，當中包括民主黨籍的眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默、民主黨拉丁裔眾議員奧卡西—奧科爾特斯等。

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